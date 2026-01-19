GTA6 esplosione nella sede di Rockstar North la società che sta sviluppando l'atteso videogioco

Nella sede di Rockstar North, sviluppatore di GTA6, si è verificata un’esplosione nelle prime ore del giorno. I vigili del fuoco dello Scottish Fire and Rescue Service sono intervenuti per mettere in sicurezza gli uffici interessati. L’incidente non ha provocato feriti e le autorità stanno ancora valutando le cause dell’accaduto. La situazione è sotto controllo e non sono stati segnalati altri danni o pericoli.

I vigili del fuoco dello Scottish Fire and Rescue Service (SFRS) sono intervenuti per mettere in sicurezza gli uffici di Rockstar North, interessati da un'esplosione avvenuta attorno all'alba. Non si registrano vittime o feriti. Non è nota l'entità dei danni subiti dall'azienda che sta sviluppando l'attesissimo GTA6. In molti si chiedono se l'incidente di Holyrood Road possa avere un ulteriore impatto sul lancio del videogioco, già rinviato due volte e al momento atteso per il 19 novembre.

