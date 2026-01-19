Groenlandia Ue | No scontro con Usa ma pronti a reagire

L'Europa si sta preparando a rispondere alle recenti dichiarazioni degli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia. Dopo le minacce di dazi avanzate dal presidente Trump, le autorità europee hanno dichiarato di essere pronte a reagire, mantenendo comunque un atteggiamento di dialogo e collaborazione. Nessun confronto imminente è in atto, ma l'Unione Europea monitora attentamente la situazione e si riserva di adottare le misure necessarie per tutelare i propri interessi.

Epifani: 'La sovranità digitale non è tecnologia, è potere. E l'Europa rischia di perderlo' Epifani: 'La sovranità digitale non è tecnologia, è potere. E l'Europa rischia di perderlo' Omicidio Sharon, rinviata la sentenza. Legale di Sangare: "Punti che non tornano a suo favore"

