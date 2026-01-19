Groenlandia Trump va dritto l’Italia media ma l’Europa risponde subito con il bazooka dei dazi da 93 miliardi

Negli ultimi anni, le tensioni nell’Artico sono aumentate, coinvolgendo diversi attori internazionali. La Groenlandia, strategica per le risorse e la sicurezza, rimane al centro di queste dinamiche. Recentemente, le mosse di Trump e le risposte europee ai dazi statunitensi hanno evidenziato l’importanza della regione. L’Italia, pur mantenendo una posizione media, si inserisce in un quadro più ampio di attenzione crescente verso le sfide geopolitiche artiche e nord-europee.

Da vent’anni la Nato chiede alla Danimarca di rafforzare il controllo sulla Groenlandia per contenere la pressione russa nell’Artico. Vent’anni senza risultati, secondo Washington. È su questo vuoto strategico che Donald Trump ha deciso di affondare il colpo, rompendo definitivamente l’ambiguità occidentale su un territorio che non è periferico, ma centrale negli equilibri militari del XXI secolo. « Ora è il momento, e sarà fatto!!! », ha scritto il presidente americano su Truth Social, scegliendo toni ultimativi e un bersaglio chiaro: l’inerzia europea. E l’Italia? Meloni non condivide l’atteggiamento di Trump, ma neanche quello dell’Europa, c he annuncia 93 miliardi di contro-dazi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L'Unione Europea sta valutando una risposta economica di circa 93 miliardi di euro ai dazi imposti dagli Stati Uniti, mirati a paesi coinvolti in attività militari in Groenlandia. La misura interessa diverse nazioni europee, tra cui Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Olanda, Finlandia e Regno Unito. La situazione evidenzia le tensioni commerciali tra UE e USA e le ripercussioni sulle relazioni internazionali.

L'Unione Europea sta considerando un pacchetto di dazi del valore di 93 miliardi di euro come risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alle eventuali interferenze sulla Groenlandia. Questa misura mira a tutelare gli interessi europei e a rafforzare la posizione comunitaria nelle relazioni internazionali. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, nel contesto di un dialogo sempre più complesso tra Ue e Stati Uniti.

