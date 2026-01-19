Recentemente, l’attività nel Mar glaciale artico è aumentata con l’arrivo di navi russe e cinesi, legate allo scioglimento dei ghiacciai e alle nuove rotte commerciali. In questo contesto, Donald Trump ha commentato ironicamente la Norvegia e il Premio Nobel per la Pace, sottolineando come la sua attenzione non si limiti solo alla diplomazia e alla pace, ma si estenda anche alle opportunità economiche e strategiche dell’area.

Un nuovo aggettivo potrebbe aggiungersi alla lunga lista di caratteristiche che in questo primo anno di mandato presidenziale hanno rappresentato al meglio la figura di Donald Trump. Sembrerebbe, infatti, che il presidente Usa sia solito conservare i suoi rancori, per poi sfruttarli nella situazione che ritiene più consona. A dimostrarlo è la lettera che è arrivata oggi al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Store, in cui il Tycoon ha criticato il Paese per non avergli concesso il premio Nobel per la pace, riconosciuto alla venezuelana Maria Corina Machado. Una scelta che ora sta facendo sentire i suoi effetti in relazione alla protezione dell’Artico e alla tutela della sovranità territoriale della Groenlandia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Groenlandia, Trump si beffa della Norvegia: “Senza Nobel non mi devo occupare solo della pace”

Trump alla Norvegia: non mi avete dato il Nobel, non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace

L'ex presidente Donald Trump ha commentato la decisione della Norvegia di non assegnargli il Premio Nobel per la Pace, affermando che questa scelta lo ha portato a riconsiderare i propri obiettivi. Pur riconoscendo l'importanza della pace, ha dichiarato di voler ora concentrarsi anche su ciò che è considerato benefico per gli Stati Uniti, senza più sentirsi obbligato a privilegiare esclusivamente la diplomazia internazionale.

La lettera di Trump al premier norvegese: “Senza il Nobel non mi sento obbligato a pensare alla pace”

Recentemente, è circolata una lettera attribuita a Donald Trump indirizzata al premier norvegese, in cui il ex presidente afferma di non sentirsi più obbligato a promuovere la pace, poiché non ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. In questa comunicazione, Trump esprime interesse per la Groenlandia, sottolineando come, senza il riconoscimento internazionale, la priorità sia rivolta agli interessi degli Stati Uniti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Groenlandia, lettera di Trump a premier Norvegia: "Non penserò più solo alla pace" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, lettera di Trump a premier Norvegia: 'Non penserò più solo alla pace' ... tg24.sky.it