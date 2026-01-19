Groenlandia | Trump ' Danimarca non ha rimosso minaccia russa ora è il momento e lo faremo'

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato su Truth Social le tensioni con la Danimarca riguardo alla Groenlandia, sottolineando che, dopo due decenni, gli Stati Uniti intendono agire per rimuovere la minaccia russa dalla regione. La questione riguarda il ruolo strategico della Groenlandia e il coinvolgimento internazionale in un contesto di crescente tensione geopolitica.

Washington, 19 gen. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affrontato le tensioni con l'Europa sulla Groenlandia sulla sua piattaforma social Truth Social, scrivendo che "per 20 anni la Nato ha detto alla Danimarca che avrebbe dovuto rimuovere la minaccia russa dalla Groenlandia. Sfortunatamente, la Danimarca non è stata in grado di fare nulla al riguardo". Secondo lui, "Ora è il momento, e lo faremo!"

**Groenlandia: Danimarca, 'alleanza Nato a rischio a causa minaccia dazi di Trump'**

La Groenlandia, territorio danese, è al centro di tensioni geopolitiche legate alle minacce tariffarie di Donald Trump, che mettono a rischio l’unione della NATO. La disputa riguarda il controllo strategico della regione e le relazioni tra Stati Uniti, Danimarca e alleati europei. Questo scenario evidenzia le difficoltà di mantenere un’alleanza forte di fronte a pressioni economiche e politiche internazionali.

Dazi al 10% se l’Europa difende la Danimarca: l’ultimatum di Trump sulla Groenlandia è una minaccia seria?

Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi del 10% su alcune importazioni europee a partire dal febbraio 2026, in risposta alla difesa della Groenlandia da parte di diversi paesi europei. Questa decisione rappresenta una possibile escalation nelle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’Europa, sollevando interrogativi sulle conseguenze di un tale intervento e sulla posizione della Danimarca e degli altri paesi coinvolti.

