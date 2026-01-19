Groenlandia tra Usa e Ue volano minacce e provocazioni | Nessuno strumento escluso

La tensione tra Stati Uniti e Unione Europea sulla Groenlandia si intensifica, con minacce e provocazioni da entrambe le parti. Donald Trump ha evitato commenti diretti, lasciando intendere una posizione ambigua, mentre Bruxelles sottolinea la disponibilità all’uso di ogni strumento per tutelare i propri interessi. La situazione rimane complessa e richiede attenzione alle evoluzioni diplomatiche e strategiche in questa regione.

Resta altissima la tensione tra Usa e Ue sulla Groenlandia. Donald Trump non esclude l’uso della forza, preferendo rispondere con un “”, mentre Bruxelles si dice pronta a rispondere senza escludere alcuno strumento. Partiamo da Trump, che replica con un “” alla domanda su un eventuale uso della forza per conquistare la Groenlandia, in occasione di un’intervista a Nbc News. Il presidente Usa assicura che porterà avanti i dazi “al 100%” se non otterrà l’isola e invita l’Europa a “concentrarsi sulla guerra con la Russia e l’Ucraina perché, francamente, si vede dove li ha portati”. Groenlandia, Trump attacca e minaccia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Minacce Usa alla Groenlandia: Trump mette in imbarazzo Ue, Nato e ItaliaLe recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno attirato l’attenzione internazionale, sollevando questioni di diplomazia e alleanze.

Dazi in risposta a Trump sulla Groenlandia, l'Ue valuta un pacchetto da 93 miliardi contro le minacce UsaL'Unione Europea sta considerando un pacchetto di dazi del valore di 93 miliardi di euro come risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alle eventuali interferenze sulla Groenlandia.

