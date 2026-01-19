Groenlandia Tajani | Scongiurare dazi Usa importante dialogo

Il ministro Tajani ha sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo aperto con gli Stati Uniti riguardo alla Groenlandia, al fine di evitare l'introduzione di dazi commerciali. La comunicazione e il confronto sono considerati strumenti fondamentali per prevenire tensioni economiche e favorire una collaborazione stabile tra le parti. La questione evidenzia l'interesse europeo nel promuovere un approccio diplomatico per tutelare gli interessi strategici e commerciali.

A proposito della Groenlandia, "credo si debba scongiurare che si mettano dazi da parte americana, per questo è importante il dialogo ed è importante parlare. Il governo italiano sta parlando con gli Usa, noi non abbiamo avuto una risposta muscolare, anche perché mandare 10-20 soldati sarebbe stato ridicolo. Uno scontro all'interno dell'Occidente farebbe solo piacere ai nostri grandi competitor, che sono le autocrazie Cina e Russia. Dobbiamo lavorare insieme, americani ed europei, per garantire sicurezza attraverso la Nato alla Groenlandia e a tutto il territorio Artico". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando alla trasmissione Mattino 5, su Canale 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dazi, Tajani: parola chiave è dialogo. Usa principale alleato

Il ministro Tajani sottolinea l'importanza del dialogo come principale alleato nelle relazioni internazionali. In un contesto complesso come quello della Libia, la comunicazione aperta e costruttiva rappresenta la strada più efficace per trovare soluzioni condivise e favorire la stabilità. La disponibilità al confronto resta fondamentale per affrontare le sfide e promuovere un clima di cooperazione tra le parti coinvolte.

Dazi Usa, la Germania rimpatria i soldati dalla Groenlandia: «Era già previsto». Tajani dopo la telefonata Meloni-Trump: «Può mediare l’Italia»

La Germania ha annunciato il rimpatrio dei soldati dalla Groenlandia, confermando che la decisione era prevista. Nel contesto delle tensioni sui dazi Usa, Tajani ha sottolineato come l’Italia possa svolgere un ruolo di mediazione, dopo il colloquio tra Meloni e Trump. Le minacce tariffarie rischiano di compromettere le relazioni transatlantiche, creando un clima di incertezza che richiede attenzione e dialogo.

