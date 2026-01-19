Groenlandia Salvini | Nato contro Nato? Bene prudenza italiana

Il commento di Salvini sulla presenza militare in Groenlandia solleva considerazioni sulla natura delle operazioni NATO. In un contesto in cui le truppe di diversi paesi membri si trovano a fronteggiarsi, è importante analizzare con attenzione le implicazioni di eventuali tensioni all’interno dell’Alleanza. La prudenza rimane fondamentale per mantenere stabilità e dialogo tra gli Stati membri, evitando escalation e promuovendo una strategia di difesa condivisa.

Roma, 19 gen. (askanews) – “Qua ci dovrebbero essere truppe di paesi Nato contro truppe di altri paesi Nato. Rischiamo veramente il ridicolo”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, intervistato a RTL 102.5, commentando le tensioni fra Europa e Stati Uniti sulla Groenlandia. “Bene fa il governo italiano a mantenere un atteggiamento più prudente”, ha osservato, “a differenza, ad esempio, di Macron che usa parole di guerra anche in questo fronte”. Secondo il leader leghista “questa mania di protagonismo ovunque di Macron, che mi sembra abbia problemi evidenti in patria, qualche dubbio lo solleva”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Groenlandia, Meloni non chiude alla presenza italiana. Ma solo con la Nato

Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia non esclude una possibile presenza militare in Groenlandia, ma solo in accordo con la NATO. Dopo le precisazioni dei ministri Tajani e Crosetto, la posizione del governo italiano si mantiene aperta a valutazioni future, senza confermare un impegno immediato. La questione si inserisce nel quadro delle strategie di sicurezza e cooperazione internazionale dell’Italia, che monitora attentamente le evoluzioni nella regione.

Giorgia Meloni non chiude alla presenza italiana in Groenlandia, ma "con la Nato"

Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia valuta una presenza in Groenlandia nel rispetto della NATO, evitando iniziative che possano creare divisioni con gli Stati Uniti. Pur considerando questa possibilità, la posizione italiana si mantiene in linea con l’alleanza militare, senza ipotesi di interventi di terra. La decisione si inserisce in un quadro di cooperazione internazionale volto a mantenere equilibrio e stabilità nella regione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Groenlandia, Salvini: Nato contro Nato? Bene prudenza italiana - (askanews) – “Qua ci dovrebbero essere truppe di paesi Nato contro truppe di altri paesi Nato. msn.com