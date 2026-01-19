Groenlandia Salvini | bene Meloni che agisce con prudenza

Il governo italiano ha adottato un approccio cauto riguardo alla questione della Groenlandia, sottolineando l’importanza che le decisioni su questa regione siano prese dai groenlandesi stessi. Questa posizione riflette l’attenzione alla sovranità locale e alla necessità di affrontare la questione con equilibrio e rispetto, evitando interventi non appropriati. La prudenza dimostrata dal governo italiano si inserisce in un quadro di rispetto delle specificità territoriali e di collaborazione internazionale.

Roma, 19 gen. (askanews) – “Sulla Groenlandia devono decidere i groenlandesi. Bene fa il governo italiano ad avere un atteggiamento prudente. Mentre altri pensano di rispondere con la minaccia, coi bazooka, con controdazi e l’invio dei militari – e penso ai francesi – all’Italia e a tutta Europa penso convenga un atteggiamento ragionevole”. Lo ha detto il leader della Lega e vice-premier Matteo Salvini parlando al Tg3. “Sicuramente Trump si comporta in maniera irrituale”, ha spiegato”. Ma “la risposta dell’Europa però deve essere univoca, non possono esserci solo Francia e Germania che decidono per tutti, perché non funziona così”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

