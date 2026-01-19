Il dibattito tra Unione Europea e Stati Uniti sulla questione delle sanzioni evidenzia l'importanza di un dialogo equilibrato e rispettoso. Secondo Matteo Renzi, è fondamentale mantenere toni moderati, pur sostenendo una risposta ferma dell’Europa alle politiche di Trump. La posizione riflette l’esigenza di preservare le relazioni internazionali, evitando escalation inutili e promuovendo un confronto basato sulla chiarezza e il rispetto reciproco.

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Io credo che non serva a nessuno esasperare i toni tra Ue e Usa. Ma penso che l'Europa faccia benissimo a rispondere con durezza sul tema delle sanzioni". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Trump alza i dazi? Bene. Lo faccia anche Bruxelles senza le timidezze dei mesi scorsi. La Casa Bianca vuole la guerra commerciale con l'Ue? Non si può fischiettare facendo finta di niente: occorre farsi rispettare -prosegue il leader di IV-. Ora è il momento di replicare con durezza, a cominciare dal Consiglio Europeo convocato dal Presidente Costa. È in ballo la credibilità europea e dunque la credibilità italiana: Giorgia da che parte stai? Sei una cittadina europea o una sovranista americana? Fai l'interesse italiano o quello del tuo leader Trump?". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: Renzi, 'Ue fa benissimo a rispondere con durezza a Trump'

Groenlandia: Renzi, 'ovvio che Trump non può attaccare Paese Nato, Ue reagisca'

La recente dichiarazione di Trump sulla Groenlandia ha suscitato attenzione, evidenziando come le tensioni internazionali possano influenzare le relazioni tra Stati Uniti, Europa e NATO. Renzi ha commentato la questione sottolineando che un attacco alla Groenlandia, come territorio NATO, sarebbe improbabile, e ha invitato l’Unione Europea a mantenere una posizione ferma e coesa di fronte a tali provocazioni.

«Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia

Bruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull’accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. L’intesa, stipulata con l’obiettivo di evitare ritorsioni commerciali, potrebbe essere rimandata per rispondere alle tensioni in corso. La decisione riflette l’attenzione dell’Unione Europea nel gestire relazioni complesse con gli Stati Uniti, mantenendo un equilibrio tra interessi economici e strategie diplomatiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Dazi e Groenlandia, l’UE fa muro contro Trump: "L'isola non è in vendita" - I leader di PPE, S&D e Renew chiedono la sospensione immediata dei negoziati commerciali con Washington. msn.com

Trump tra Iran, Groenlandia e NATO: domande e risposte con i giornalisti

Meloni, Renzi e Calenda plauderanno agli Stati Uniti anche quando Trump avrà invaso la Groenlandia #liberaliservi - facebook.com facebook