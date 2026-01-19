Groenlandia Paesi Ue | Con dazi pericolosa spirale Macron invoca lo strumento anticoercitivo

La Groenlandia, territorio strategico e ricco di risorse, è al centro di recenti tensioni tra Paesi Ue e Danimarca. La notizia di dazi e delle dichiarazioni di Macron sull’uso di strumenti coercitivi evidenziano l’importanza di monitorare la situazione. Nel contesto dell’esercitazione militare danese ‘Arctic Endurance’, le autorità assicurano che non ci sono minacce imminenti. Questo scenario richiede attenzione e analisi equilibrata delle dinamiche geopolitiche in atto.

L’esercitazione danese in Groenlandia ‘Arctic Endurance’ “non rappresenta una minaccia per nessuno”. Lo hanno tenuto a precisare gli otto Paesi Nato che vi prendono parte, ovvero Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito, dopo le accuse lanciate sabato da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti li aveva criticati per essersi recati con le proprie truppe sull’isola artica “per scopi sconosciuti, mettendo in gioco un livello di rischio insostenibile”. Per questo, ha annunciato nei loro confronti dazi al 10% a partire dal primo febbraio. “Le minacce tariffarie minano le relazioni transatlantiche e rischiano di innescare una pericolosa spirale discendente”, è stata la risposta congiunta degli otto governi, “continueremo a rispondere in modo unito e coordinato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia hanno suscitato reazioni in Europa, con l’imposizione di dazi al 10% per otto paesi Ue. I vertici europei temono una spirale discendente che potrebbe avere conseguenze economiche e politiche. Nel frattempo, in Danimarca e Groenlandia, migliaia di persone sono scese in piazza per esprimere il loro dissenso e difendere l’isola dai possibili rischi di interventi esterni.

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di imporre dazi del 10% a partire da febbraio e del 25% da giugno sugli otto Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia. L’Unione Europea ha espresso preoccupazione, definendo questa mossa una spirale pericolosa. La misura rappresenta una risposta alle recenti decisioni militari dei Paesi coinvolti, sollevando discussioni sulle conseguenze per le relazioni internazionali e il commercio.

