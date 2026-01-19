Groenlandia Opposizioni | Meloni in Aula

Le opposizioni in Parlamento hanno scritto ai presidenti di Camera e Senato, chiedendo chiarimenti sulla recente convocazione di un vertice straordinario a Bruxelles riguardo ai dazi annunciati da Trump. I capigruppo di M5s, Pd, Avs, Iv, Azione e +Europa desiderano conoscere le comunicazioni della presidente Meloni in Aula, in un momento di attenzione internazionale e di dibattito politico.

19.40 "I capigruppo del M5s-Pd-Avs-Iv-Azione e +Europa di Camera e Senato hanno scritto ai presidenti delle due Aule per chiedere, a seguito della convocazione di un vertice straordinario a Bruxelles relativo aii dazi annunciati da Trump, le comunicazioni della presidente Meloni in Parlamento". Così in una nota i capigruppo delle opposizioni. "I capigruppo fanno sapere di richiedere l'esame dell'atto di indirizzo con il quale il governo intende procedere in ambito Ue".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Groenlandia, opposizioni: Meloni venga in AulaI capigruppo delle opposizioni chiedono alla presidente Meloni di essere presente in Aula per discutere l’atto di indirizzo del governo relativo alla Groenlandia. Manovra, il Senato approva la fiducia sul maxiemendamento. Opposizioni alzano cartelli rossi in Aula: “Voltafaccia Meloni”Il Senato ha approvato la fiducia sul maxiemendamento alla manovra con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Opposizioni, Meloni venga in Aula per vertice sulla Groenlandia - Azione e +Europa di Camera e Senato hanno scritto ai presidenti delle due Aule per chiedere, a seguito della convocazione di un vertice straordinario a Bruxelles relati ... quotidiano.net

