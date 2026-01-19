I capigruppo delle opposizioni chiedono alla presidente Meloni di essere presente in Aula per discutere l’atto di indirizzo del governo relativo alla Groenlandia. La richiesta mira a favorire un dibattito trasparente e approfondito sull’argomento, in vista di un esame condiviso delle strategie europee. La convocazione è volta a garantire il ruolo di controllo delle opposizioni e la partecipazione democratica nel processo decisionale.

ROMA, 19 GEN – “I capigruppo del M5s-Pd-Avs-Iv-Azione e +Europa di Camera e Senato hanno scritto ai presidenti delle due Aule per chiedere, a seguito della convocazione di un vertice straordinario a Bruxelles relativo ai dazi annunciati da Trump, le comunicazioni della presidente Meloni in Parlamento. I capigruppo fanno sapere di richiedere l’esame dell’atto di indirizzo con il quale il governo intende procedere in ambito Ue”. Così in una nota i capigruppo di M5s, Pd, Avs, Italia viva, Azione e +Europa di Camera e Senato. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Groenlandia, opposizioni: Meloni venga in Aula

Leggi anche: Raid fascisti al liceo Righi di Roma, le opposizioni: “Fatti gravissimi, quei ragazzi si sentono coperti. Meloni venga in Aula”

Leggi anche: I milioni di Soros? Elly & Co. non rispondono. Quelli di "Meloni venga in Aula" stavolta svicolano

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Opposizioni, Meloni venga in Aula per vertice sulla Groenlandia - Azione e +Europa di Camera e Senato hanno scritto ai presidenti delle due Aule per chiedere, a seguito della convocazione di un vertice straordinario a Bruxelles relati ... quotidiano.net