Groenlandia Meloni il 22 a Bruxelles | il sentiero stretto tra Ue e Usa

Il viaggio di Giorgia Meloni in Belgio il 22 gennaio evidenzia le delicate dinamiche tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. La premier italiana si trova a dover bilanciare gli interessi europei con le relazioni transatlantiche, cercando di mantenere un ruolo di mediazione senza rischiare isolamento all’interno dell’UE. In un contesto di crescente complessità geopolitica, questa visita rappresenta un momento chiave per definire le future linee di collaborazione e dialogo tra le due sponde dell’Atlantico.

Roma, 19 gen. (askanews) – Da un lato i paesi europei, dall’altro il rapporto con gli Usa, con il presidente Donald Trump: nel mezzo un gioco di equilibri e un sentiero che per la premier Giorgia Meloni, interessata al ruolo di mediatrice tra le due sponde dell’Atlantico, ma anche attenta a non finire isolata in Ue, forse non è mai stato così stretto. Di ritorno dalla missione in Asia il dossier Groenlandia – con la decisione americana di dazi aggiuntivi agli otto paesi europei che hanno mandato soldati nell’isola artica – resta aperto e le incertezze sono molte. E’ incerta anche l’agenda dei prossimi incontri perchè tutto è in divenire, anche se l’interlocuzione tra Meloni e i leader europei, a partire dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen – dopo la telefonata di ieri in cui la premier ha detto direttamente a Trump che considerava “un errore” la mossa sui dazi – è continua.🔗 Leggi su Ildenaro.it

