Groenlandia Meloni | Evitiamo escalation e guerre commerciali

Il 19 gennaio 2026, Meloni ha sottolineato l'importanza di evitare escalation e guerre commerciali, evidenziando che l'aumento dei dazi verso le nazioni che collaborano alla sicurezza della Groenlandia potrebbe essere controproducente. La sua posizione invita a riflettere sulle conseguenze di politiche protezionistiche, preferendo un approccio che favorisca il dialogo e la cooperazione internazionale.

Roma, 19 gennaio 2026 – «Volevo dirvi che la previsione di un aumento dei dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza per la Groenlandia, secondo me, è un errore. E, ovviamente, non la condivido». Ci tiene a dirlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e così, a Seul, ultima tappa del suo viaggio in Asia, convoca fuori programma i giornalisti, in una giornata che doveva essere tutta dedicata a impegni istituzionali chiusi alla stampa, e, per la prima volta, pubblicamente e con un volto sul quale si dipinge la tensione del momento, associa la parola «errore» al nome di Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Groenlandia, Meloni: "Sentito Trump, riprendere il dialogo ed evitare escalation"

Il dossier Groenlandia è al centro di recenti discussioni internazionali. Meloni ha sottolineato l'importanza di riprendere il dialogo e di evitare escalation, evidenziando come imporre nuove sanzioni possa essere controproducente. La Premier italiana ha anche riferito di aver sentito Trump, sottolineando la volontà di lavorare per soluzioni diplomatiche. La questione rimane complessa e richiede un approccio equilibrato per prevenire tensioni crescenti.

Solo senza escalation si giunge a un’intesa sulla Groenlandia. L’invito di Meloni

L’approccio pragmatico alla questione groenlandese evidenzia l’importanza di evitare escalation e favorire dialogo. Giorgia Meloni, da Seoul, sottolinea la necessità di abbassare i toni, avviare discussioni tra le parti e utilizzare le strutture della Nato per trovare soluzioni condivise. Solo attraverso un confronto sereno e coordinato si può sperare di raggiungere un’intesa che tenga conto delle preoccupazioni di tutti gli attori coinvolti.

