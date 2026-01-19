Groenlandia, l’Unione europea valuta contromisure fino a 93 miliardi contro i dazi di Trump

L’Unione europea sta considerando possibili contromisure economiche fino a 93 miliardi di euro in risposta ai potenziali dazi degli Stati Uniti, legati alla disputa sulla Groenlandia. La decisione nasce dalla minaccia di Trump di imporre tariffe che potrebbero influenzare gli scambi commerciali tra le due parti. La situazione evidenzia le tensioni commerciali in corso e le possibili ripercussioni a livello globale.

Secondo un retroscena del Financial Times l'Unione Europea starebbe valutando una risposta economica da 93 miliardi contro gli Stati Uniti se Trump confermerà i dazi legati alla Groenlandia. Bruxelles intanto continua a puntare sul dialogo, ma si attrezza per non arrivare disarmata allo scontro con gli Usa.🔗 Leggi su Fanpage.it

