L’Unione europea valuta l’ipotesi di imporre controdazi per circa 93 miliardi di euro come risposta alle misure commerciali degli Stati Uniti. Donald Trump ha aumentato le tariffe doganali su alcuni beni, passando dal 10 al 25 per cento, in reazione alle tensioni legate all’eventuale annessione della Groenlandia. La situazione evidenzia le tensioni tra le due parti nel contesto delle questioni geopolitiche e commerciali.

L’ Unione europea sta lavorando a controdazi per un valore di 93 miliardi di euro in risposta a Donald Trump, che ha maggiorato le tariffe doganali al 10 per cento da febbraio e al 25 per cento da giugno per i Paesi che stanno ostacolando l’annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti. L’ipotesi alternativa è quella di limitazioni all’accesso delle aziende americane al mercato europeo. Lo riporta il Financial Times, citando alcune fonti: tra i Ventisette per ora prevale la linea diplomatica e durante la riunione d’urgenza che si è tenuta nella serata del 18 gennaio è stato deciso di rinviare fino a febbraio l’eventuale introduzione delle controtariffe. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Groenlandia, l’Ue valuta controdazi nei confronti degli Usa

Groenlandia, l'Ue valuta dazi agli Usa per 93 miliardi

L’Unione europea sta considerando misure di risposta agli Stati Uniti, valutando l’applicazione di dazi per circa 93 miliardi di euro o restrizioni all'accesso delle aziende americane al mercato europeo. Questa decisione nasce in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno minacciato gli alleati della NATO. La situazione evidenzia le tensioni commerciali tra le due parti e il possibile impatto sulle relazioni economiche internazionali.

Groenlandia, FT: UE valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa

Le capitali europee stanno considerando l'imposizione di dazi doganali per un importo complessivo di 93 miliardi di euro nei confronti degli Stati Uniti, secondo fonti del Financial Times. Questa possibile misura si inserisce in un contesto di tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, con implicazioni che potrebbero influenzare il commercio internazionale e le relazioni economiche globali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Groenlandia, l’Ue reagisce a Trump e valuta dazi per 93 mld. Macron: bazooka anti coercizione - Tra i Ventisette per ora prevale la linea diplomatica, ma si fa strada l’interventismo. ilsole24ore.com