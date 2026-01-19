Groenlandia lo scudo anti missili Golden Dome e la base Pituffik | la sfida di Trump a Russia e Cina per il controllo dell' Artico

La Groenlandia rappresenta una posizione strategica chiave nell’Artico, con installazioni come lo scudo anti missili Golden Dome e la base di Pituffik. Questi siti sono al centro delle tensioni tra Stati Uniti, Russia e Cina, che cercano di consolidare il controllo di questa regione. Il sistema di difesa Golden Dome, evoluzione dell’Iron Dome, mira a proteggere il territorio americano da minacce missilistiche provenienti da diverse direzioni.

Il Golden Dome, originariamente 'Iron Dome for America', è un sistema di difesa per proteggere il territorio americano da ogni tipo di missile, lanciati anche dallo spazio da Paesi nemici come Cina o Russia. Un progetto annunciato da Donald Trump all'inizio del secondo mandato e che si ispira allo scudo 'Star Wars' di Ronald Reagan, poi archiviato senza troppo clamore per mancanza di fondi. Il tycoon ha collegato la sua intenzione di annettere la Groenlandia allo sviluppo del Dome, ma la necessità di avere l'isola per garantirne il funzionamento è stata messa in dubbio dagli analisti, senza considerare i dubbi su tempistiche e costi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Il Golden Dome di Trump, come funziona lo scudo difensivo e perché la Groenlandia è fondamentale

Il Golden Dome di Trump è un sistema di difesa missilistica multistrato progettato per intercettare e neutralizzare minacce balistiche, ipersoniche e da crociera. La Groenlandia riveste un ruolo strategico fondamentale, poiché la sua posizione e le risorse naturali permetterebbero agli Stati Uniti di completare e potenziare questa rete di protezione. Analizziamo come funziona lo scudo difensivo e perché la Groenlandia rappresenta un elemento chiave in questa strategia di sicurezza.

Non solo Groenlandia: Svalbard e i tesori dell'Artico al centro della sfida Usa, Cina e Russia

L’Artico sta diventando un punto focale nelle strategie delle grandi potenze mondiali. Oltre alla Groenlandia, anche Svalbard e altre aree dell’area sono al centro di interessi geopolitici e risorse strategiche. Stati Uniti, Cina e Russia intensificano le loro attività nella regione, sottolineando l’importanza di questa zona per il futuro geopolitico e ambientale del pianeta.

