Groenlandia Danimarca rafforza truppe

La Danimarca ha annunciato un rafforzamento delle proprie forze militari in Groenlandia, con un incremento significativo delle truppe danesi presenti nell’area. La decisione, confermata da un portavoce militare, mira a rafforzare la presenza nel territorio artico, in un contesto di crescente attenzione strategica per la regione. Questa misura riflette l’importanza geopolitica della Groenlandia e le dinamiche di sicurezza nel Nord.

21.05 La Danimarca aumenta le forze militari in Groenlandia. La notizia è stata confermata da un portavoce militare danese all'emittente Cnn, alla quale è stato riferito che ci sarà un "aumento sostanziale" del numero di truppe danesi nel paese artico. I soldati che verranno dispiegati sull' isola artica già tra poche ore saranno inviati nel comune di Kangerlussuaq,nel sud-ovest dell'isola con aerei dell' Esercito.Il generale Peter Boysen, sarà schierato con i militari.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump vuole la Groenlandia. Danimarca rafforza presenza militare. Svezia, Germania e Francia inviano soldatiLe tensioni geopolitiche nella regione artica si intensificano, con la richiesta di Donald Trump di acquisire la Groenlandia che genera risposte diverse.

Groenlandia, la Danimarca rafforza la presenza militare: l’Ue difende, Trump cerca intesa senza CopenaghenLa Groenlandia diventa al centro di tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Danimarca e Unione Europea.

Groenlandia, Trump: «Senza Nobel non obbligato a pensare alla pace». La Danimarca diserta Davos - tariffe per 93 miliardi $ o a limitare l’accesso delle aziende americane al mercato europeo. ilsole24ore.com