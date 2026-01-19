Grave lutto per Stefano De Martino | chi era davvero suo padre Enrico

Il decesso di Enrico, padre di Stefano De Martino, rappresenta una perdita significativa per la famiglia. Uomo di origini semplici, ha dedicato la sua vita al lavoro e al sostegno dei propri cari. La sua scomparsa, avvenuta all'età di 61 anni, lascia un vuoto profondo, ricordando l'importanza dei sacrifici e dei valori familiari nella vita di Stefano.

Un passato da ballerino, una vita di sacrifici. Il padre di Stefano De Martino si è spento a 61 anni. Lacrime e ricordi: Stefano De Martino dice addio al padre Enrico Un colpo al cuore. Il 19 gennaio, Enrico De Martino – padre del noto conduttore Stefano – si è spento a soli 61 anni. Dietro la scena, dietro i riflettori, c’era un uomo che ha segnato profondamente la vita di suo figlio. Un ex ballerino con lo sguardo severo e il cuore pieno di passione. Enrico non voleva che suo figlio seguisse la sua stessa strada. “Non voleva farmi ballare”, aveva raccontato Stefano. Temeva per lui una vita fatta di sacrifici, rinunce, prove infinite anche nel weekend. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

