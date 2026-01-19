Grave disastro ferroviario in Spagna Trovato un giunto rotto

Un tragico incidente ferroviario si è verificato in Spagna, causato da un giunto rotto. Al momento, si registrano almeno 39 vittime, con il bilancio che potrebbe aumentare. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire le cause e gestire le operazioni di soccorso. La notizia ha suscitato grande attenzione, evidenziando l’importanza di controlli e manutenzione tempestivi sui sistemi di trasporto.

Grave disastro ferroviario in Spagna. Almeno 39 le vittime, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Spagna, confermata causa disastro ferroviario: "Inquirenti hanno trovato giunto rotto"Le autorità spagnole hanno confermato che il disastro ferroviario avvenuto recentemente è stato causato da un giunto rotto, come ipotizzato nelle prime analisi. Disastro ferroviario Spagna, tre giorni di lutto. Trovato un giunto rotto, possibile causaIn Spagna, tre giorni di lutto nazionale sono stati decretati a seguito di un disastro ferroviario. I più gravi disastri ferroviari avvenuti in Europa - In altre epoche storiche in Europa ci sono stati incidenti più gravi, specialmente nel periodo delle Guerre mondiali.

Cosa sappiamo del più grave disastro ferroviario in Spagna degli ultimi dieci anni L’incidente nei pressi di Adamuz, nella provincia di Córdoba, ha provocato almeno 39 morti e oltre 150 feriti. Il presidente di Renfe esclude l’ipotesi di un errore umano Leggi l’ar - facebook.com facebook

