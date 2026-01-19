Grano duro Coldiretti | La Cun unica è la nostra vittoria contro i trafficanti

La Coldiretti ha annunciato l’istituzione della “Cun” del grano duro, considerata una conquista importante per garantire trasparenza nel mercato e contrastare le attività dei trafficanti. Questa iniziativa deriva da un impegno collettivo di oltre ventimila agricoltori italiani, che hanno promosso una mobilitazione per tutelare i loro interessi e la qualità del prodotto. Un passo importante per sostenere il settore e garantire un mercato più equo.

«L'istituzione della “Cun” del grano duro è una grande vittoria della Coldiretti per rendere trasparente il mercato rispetto ai trafficanti di cereali, il risultato della mobilitazione che ha visto oltre ventimila agricoltori in piazza in tutta Italia per tutelare il loro reddito e la salute dei.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

