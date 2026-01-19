Grano duro Coldiretti | La Cun unica è la nostra vittoria contro i trafficanti

La Coldiretti ha annunciato l’istituzione della “Cun” del grano duro, considerata una conquista importante per garantire trasparenza nel mercato e contrastare le attività dei trafficanti. Questa iniziativa deriva da un impegno collettivo di oltre ventimila agricoltori italiani, che hanno promosso una mobilitazione per tutelare i loro interessi e la qualità del prodotto. Un passo importante per sostenere il settore e garantire un mercato più equo.

