A Cesena si preannuncia l'apertura di un nuovo punto Esselunga, segnando un ritorno della grande distribuzione organizzata nella zona. Accanto a questa, si prevedono anche spazi dedicati ai discount, in un contesto di rinnovata attenzione alle dinamiche commerciali locali. Dopo anni di silenzio, il settore si riaccende, con interventi regolatori e nuove opportunità di scelta per i consumatori.

Cesena, 19 gennaio 2026 – Si torna a parlare di manovre nella grande distribuzione organizzata dopo molti anni di silenzio, interrotti nel 2020 da un sussulto quando l’Antitrust impose a Conad di cedere il supermercato ex Sma di via Cesare Battisti e il Simply di via Balzella a Forlì per eccessiva concentrazione della rete distributiva (acquisendo dalla proprietà francese la rete italiana Auchan-Sma-Simply, Conad superava il 25 per cento a livello provinciale). Il panorama della grande distribuzione. A Cesena nel panorama della grande distribuzione primeggiano Conad e Famila, con la Coop ormai arroccata al centro commerciale Lungo Savio, avendo chiuso il supermercato alle Vigne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grande distribuzione, Esselunga in arrivo a Cesena. Spazi anche per i discount

Grande distribuzione. Posti da Esselunga

Il settore della grande distribuzione, in particolare presso punti vendita Esselunga, mantiene aperte diverse opportunità di lavoro in Toscana. Le selezioni riguardano sia candidati senza esperienza sia professionisti con competenze specifiche, contribuendo a sostenere il funzionamento quotidiano dei punti vendita e a garantire un servizio efficiente ai clienti.

Grande distribuzione aperta anche a Natale? I sindacati attaccano

Le segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS di Padova esprimono la loro opposizione alla proposta delle aziende di grande distribuzione di aprire anche a Natale. Ritengono che tale scelta possa incidere negativamente sui diritti dei lavoratori e sulla qualità del tempo dedicato alle festività. La questione rimane al centro del dibattito tra sindacati e imprese, che dovranno trovare un punto di equilibrio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Esselunga assume, 70 posizioni aperte anche per chi è senza esperienza - La catena cerca personale per supermercati, magazzini e uffici, anche alla prima occupazione, come addetti a vendite, sorveglianza, logistica ... quifinanza.it