Gonzalo il venditore di lotteria che col suo quad ha salvato i passeggeri del treno deragliato in Spagna

Gonzalo Sánchez, 46 anni, venditore di lotteria ad Adamuz, è stato tra i primi a intervenire sul luogo di un tragico deragliamento ferroviario in Spagna. Con il suo quad, ha contribuito a soccorrere i passeggeri, dimostrando prontezza e solidarietà in un momento di emergenza. La sua azione ha evidenziato il valore dell’aiuto immediato e della presenza sul territorio in situazioni di crisi.

Gonzalo Sánchez, 46 anni, venditore di lotteria ad Adamuz, è stato tra i primi ad arrivare sul luogo del deragliamento. Prima con l'auto poi col quad ha aiutato a soccorrere e trasportare circa dieci passeggeri, supportando anche sanitari e Guardia Civil nelle ore successive all’incidente nel quale sono morte 39 persone in Andalusia.🔗 Leggi su Fanpage.it Il venditore eroe che ha salvato i passeggeri con il suo quadDomenica 18 gennaio, un disastro ferroviario sulla linea Madrid-Andalusia ha coinvolto due treni vicino a Adamuz, Cordova. Treno deragliato in Spagna, le prime immagini del disastro: i passeggeri cercano di uscire dai vagoniUn incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nel sud della Spagna, coinvolgendo due treni ad alta velocità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Gonzalo, il venditore di lotteria che col suo quad ha salvato i passeggeri del treno deragliato in Spagna - Gonzalo Sánchez, 46 anni, venditore di lotteria ad Adamuz, è stato tra i primi ad arrivare sul luogo del deragliamento ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.