Golden Dome: perché Trump vuole la Groenlandia Negli ultimi anni, la questione strategica della Groenlandia ha attirato l’attenzione internazionale. La NATO ha da tempo sottolineato l’importanza della regione per la sicurezza europea, in un contesto di crescente attività russa nel Mar Glaciale Artico. La possibile acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti rappresenta un elemento di interesse geopolitico, legato a questioni di difesa, risorse e influenza nel Nord Atlantico.

La Nato ha detto per vent’anni alla Danimarca che doveva sventare la minaccia russa dal Mar Glaciale Artico. Ma Copenaghen non ha fatto nulla. «Adesso è il momento di farlo»: Donald Trump torna sulla Groenlandia e alle minacce nei confronti dei paesi europei in un post su Truth. Proprio mentre il Canada valuta l’invio di truppe per esercitazioni militari con l’Alleanza Atlantica. E mentre Washington minaccia dazi per chi invia militari nell’isola. Ma perché il tycoon insiste con l’isola? La spiegazione è nel suo piano per la protezione degli Stati Uniti che si chiama Golden Dome. Golden Dome. Il Golden Dome è il titolo di un ordine esecutivo che Trump ha firmato il 27 gennaio 2025, una settimana dopo il suo insediamento.🔗 Leggi su Open.online

Il Golden Dome di Trump, come funziona lo scudo difensivo e perché la Groenlandia è fondamentale

Il Golden Dome di Trump è un sistema di difesa missilistica multistrato progettato per intercettare e neutralizzare minacce balistiche, ipersoniche e da crociera. La Groenlandia riveste un ruolo strategico fondamentale, poiché la sua posizione e le risorse naturali permetterebbero agli Stati Uniti di completare e potenziare questa rete di protezione. Analizziamo come funziona lo scudo difensivo e perché la Groenlandia rappresenta un elemento chiave in questa strategia di sicurezza.

Perché Trump vuole la Groenlandia

Dopo l’operazione Absolute Resolve in Venezuela, Donald Trump ha riacceso l’attenzione sulla Groenlandia, un territorio autonomo del Regno di Danimarca. Il motivo dichiarato riguarda questioni di sicurezza nazionale e l’interesse strategico degli Stati Uniti. Questa posizione ha suscitato discussioni sulla possibile influenza americana sulla regione e sulle implicazioni geopolitiche di un eventuale intervento.

