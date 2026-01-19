Golden Dome che cos’è la Cupola dorata che Trump vuole realizzare in Groenlandia?

La Cupola dorata, proposta da Donald Trump, è un sistema difensivo di ultima generazione destinato alla Groenlandia. Si tratta di una struttura che trasformerebbe l’isola in una sorta di portaerei inaffondabile, offrendo agli Stati Uniti una base strategica lontana dai propri confini. Questa iniziativa solleva questioni di natura militare e geopolitica, evidenziando l’interesse degli Usa per rafforzare la propria presenza in una regione di rilevante importanza strategica.

Le nuove minacce di Donald Trump nei confronti della sovranità territoriale della Groenlandia affondano le loro radici in una delle principali paure della popolazione americana: essere vulnerabili dal punto di vista della sicurezza. Dopo l’11 settembre, negli Usa si è fatta strada la convinzione che i pericoli provenissero principalmente dall’estero e da quei Paesi che storicamente sono in lotta con gli Usa a livello di supremazia mondiale. Così, da decenni, la Casa Bianca studia metodi di protezione che possano mantenere la Nazione al sicuro. L’ultimo progetto si basa su quanto realizzato da Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Golden Dome: perché Trump vuole la Groenlandia

Golden Dome: perché Trump vuole la Groenlandia Negli ultimi anni, la questione strategica della Groenlandia ha attirato l’attenzione internazionale. La NATO ha da tempo sottolineato l’importanza della regione per la sicurezza europea, in un contesto di crescente attività russa nel Mar Glaciale Artico. La possibile acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti rappresenta un elemento di interesse geopolitico, legato a questioni di difesa, risorse e influenza nel Nord Atlantico.

Il Golden Dome di Trump, come funziona lo scudo difensivo e perché la Groenlandia è fondamentale

Il Golden Dome di Trump è un sistema di difesa missilistica multistrato progettato per intercettare e neutralizzare minacce balistiche, ipersoniche e da crociera. La Groenlandia riveste un ruolo strategico fondamentale, poiché la sua posizione e le risorse naturali permetterebbero agli Stati Uniti di completare e potenziare questa rete di protezione. Analizziamo come funziona lo scudo difensivo e perché la Groenlandia rappresenta un elemento chiave in questa strategia di sicurezza.

Il Golden Dome di Trump: cos'è il super scudo spaziale capace di fermare ogni missile - Il Golden Dome, originariamente 'Iron Dome for America', è un sistema di difesa per proteggere il territorio americano da ogni tipo di missile, lanciati anche dallo spazio da Paesi nemici come Cina o ... tgcom24.mediaset.it