Glutatione | il segreto della pelle coreana senza macchia ecco cos' è

Il glutatione è un potente antiossidante molto apprezzato nella skincare coreana, noto per le sue proprietà di schiarimento della pelle. Questo ingrediente aiuta a ridurre le macchie scure e a uniformare l’incarnato, contribuendo a ottenere una pelle luminosa e senza imperfezioni. In questa introduzione, esploreremo le caratteristiche principali del glutatione e il suo ruolo nei trattamenti di bellezza più efficaci.

Irrinunciabile per i coreani, i quali ambiscono a un incarnato chiaro – tanto da passeggiare in spiaggia muniti di ombrelli e fare il bagno vestiti – per noi è un prodotto prezioso grazie alle sue capacità antiossidanti: non solo uniforma le macchie scure della pelle e altre discromie ma ha anche effetti illuminanti, detossificanti e anti-invecchiamento. I benefici del glutatione Il glutatione è una grande molecola proteica composta da tre amminoacidi: glutammato, cisteina e glicina che si trova soprattutto nel fegato, dove contribuisce a disintossicarlo dalle sostanze nocive. Prodotto naturalmente dal nostro corpo per proteggere le cellule e i tessuti dai radicali liberi, il glutatione svolge un ruolo cruciale per la salute generale, grazie alla sua predisposizione antiossidante, pertanto contrastando i danni cellulari causati dall'invecchiamento e dagli stimoli ambientali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

