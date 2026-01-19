Gli ultimi saluti delle star a Valentino Garavani | Abbiamo perso un maestro

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Valentino Garavani, ieri a Roma, ha suscitato grande cordoglio nel mondo della moda e dello spettacolo. Numerose personalità, da Carla Bruni a Chiara Ferragni, hanno espresso il loro affetto e rispetto per il maestro scomparso, riconoscendone l’importanza e l’eredità nel settore. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione su una figura che ha segnato profondamente la storia del fashion con eleganza e stile.

Valentino Garavani è morto ieri a Roma e ora sono numerosissime le star della moda e dello spettacolo che gli dedicano gli ultimi saluti, da Carla Bruni a Chiara Ferragni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: La doppia vita di Charlie “champagne”, muratore e star delle freccette: “Se non lavoro, non mi pagano”

Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”Dopo il pareggio del Benfica a Braga, José Mourinho ha dichiarato di aver vinto, nonostante il risultato indicato come pareggio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

ultimi salutiGli ultimi saluti delle star a Valentino Garavani: “Abbiamo perso un maestro” - Valentino Garavani è morto ieri a Roma e ora sono numerosissime le star della moda e dello spettacolo che gli dedicano gli ultimi saluti, da Carla Bruni ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.