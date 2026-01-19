gli ex giocatori del manchester united che ne parlano male del club in tv sono diventati un problema

Gli ex giocatori del Manchester United che criticano pubblicamente il club stanno attirando l'attenzione e contribuendo a una crescente preoccupazione tra i tifosi e la dirigenza. In un contesto di crisi ormai sistemica, le loro parole rappresentano un elemento di discussione e riflessione sulla situazione attuale del club. Questo fenomeno evidenzia le tensioni interne e il clima di insoddisfazione che caratterizza l'ambiente dello United in questo momento.

Nella crisi ormai sistemica del Manchester United, gli ex giocatori dello United che ne parlano male in tv sono diventati un fenomeno a parte. Anzi: come scrive il New York Times sono diventati un problema a sé. Raddoppia il concetto anche il Telegraph, perché è una cosa che hanno notato in tanti, i tifosi soprattutto. Il concetto è che – riassumendo – hanno rotto. “Gary Neville è la figura dominante – scrive il Nyt – Paul Scholes e Matt Butt hanno collaborato per il podcast The Good, The Bad & The Football, dove quest’ultimo ha affrontato il problema delle critiche degli esperti; Wayne Rooney imperversa sulla Bbc; Rio Ferdinand ha le sue masse sui social media, oltre a molti altri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Mainoo Juve, è bagarre totale per il centrocampista del Manchester United: oltre dieci club sulle sue tracce, tutti gli aggiornamenti

Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United, è al centro di una battaglia di mercato tra numerosi club europei. Con oltre dieci pretendenti, tra cui il Napoli di Conte, la sua futura destinazione resta incerta mentre le trattative si intensificano, aspettando la decisione dello United.

