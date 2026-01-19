Gli estintori? Credo ce ne sia uno Vedo costantemente i volti dei morti la testimonianza della cameriera sopravvissuta

Louise Leguistin, 25 anni, è tra le sopravvissute al tragico incendio del Constellation di Crans-Montana. Nella sua testimonianza, ricorda la presenza di un estintore e la paura costante durante l’incidente. Questa vicenda evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza e della preparazione in situazioni di emergenza, temi fondamentali per garantire la protezione di persone e proprietà in contesti di rischio.

Louise Leguistin, 25 anni, è una delle sopravvissute de devastante rogo del Constellation di Crans-Montana. Una serata che, per lei, segna il confine fra un prima e un dopo, un prima fatto di spensieratezza e sogni, e un dopo di trauma, rimpianti e una vita che non sarà mai più la stessa. Ma è soprattutto una testimone che ha già smentito alcune dichiarazioni dei Moretti, i due coniugi francesi indagati per la mattanza della notte di Capodanno con i suoi 40 morti e gli oltre 100 feriti, per esempio sulla controversa questioni dei caschi e dei travestimenti. Seduta davanti agli inquirenti la 25enne, come riporta il Corriere della Sera, mette in fila gli eventi dovendo fare slalom sulle emozioni di rivivere un evento così spaventoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho visto Jessica, poi i morti…”. Il dramma di Louise, la cameriera sopravvissuta di Crans-Montana

Louise, cameriera sopravvissuta a Crans-Montana, condivide il suo racconto delle tragiche ore vissute durante l’incidente. La sua testimonianza, ricca di emozioni e dettagli, permette di comprendere meglio quei momenti di sofferenza e perdita. Attraverso le sue parole, si ricostruisce un quadro fedele di un evento che ha segnato profondamente la sua vita, offrendo uno spaccato di una realtà difficile da dimenticare.

