Giustizia | per il Csm il 99% dei giudici opera con professionalità parere negativo solo per l' 1%

Secondo il Consiglio superiore della Magistratura, il 99% dei giudici svolge il proprio lavoro con professionalità. Solo l’1% riceve valutazioni negative. A differenza di altre professioni, come medici o insegnanti, la valutazione della qualità del giudizio dei magistrati si basa su dati oggettivi e trasparenti, che attestano l’alto livello di competenza e dedizione della stragrande maggioranza di coloro che operano nella giustizia italiana.

Se il medico o il prof può essere bravo o meno, medesimo ragionamento non vale per il giudice. I dati dicono che le valutazioni di professionalità dei magistrati davanti al Consiglio superiore della Magistratura al 99% sono positive. Soltanto l'1% riceve un parere negativo. Seppure venga considerato l'esito degli atti del singolo togato, e sappiamo tutti quanti sono i “flop” per l'organo che in Italia si occupa di misurare la preparazione della categoria, non ci sono problemi. Tutti sarebbero all'altezza del compito e nessuno commette errori. Nonostante ciò, le cronache, come ricorda il solito Enrico Costa, deputato di Forza Italia, ci dicono che a fronte di 5933 ingiuste detenzioni tra il 2017 e il 2024 lo Stato ha pagato 250 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

