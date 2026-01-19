Giustizia Nordio | Trojan invasivo Non possiamo estenderlo alle piccole mazzette

Il ministro Nordio ha commentato l’utilizzo del Trojan, definendolo uno strumento invasivo e da riservare a casi eccezionali. Sottolinea che, secondo l’articolo 15 della Costituzione, la segretezza delle comunicazioni è un principio fondamentale. La discussione riguarda l’equilibrio tra efficacia delle indagini e tutela dei diritti fondamentali, evidenziando la necessità di limitare l’uso di tecnologie invasive, soprattutto in casi di corruzione di entità minore.

“Il Trojan è uno strumento molto invasivo che va utilizzato come eccezione delle eccezioni, perché la base del nostro ragionamento è l’articolo 15 della Costituzione, che dice che la segretezza delle conversazioni è inviolabile. È lo stesso motivo per cui il voto è segreto, a differenza dell’Unione Sovietica”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine del convegno ‘Giustizia Giusta. Riformare e modernizzare l’Italia’. “La segretezza delle conversazioni è vincolata ad alcuni presupposti che la legge penale può alterare, per esempio in caso di terrorismo, mafia e sicurezza dello Stato – ha proseguito Nordio – Proprio perché deve essere l’eccezione delle eccezioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

