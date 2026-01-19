Giustizia Nordio | Trojan invasivo Non possiamo estenderlo alle piccole mazzette
Il ministro Nordio ha commentato l’utilizzo del Trojan, definendolo uno strumento invasivo e da riservare a casi eccezionali. Sottolinea che, secondo l’articolo 15 della Costituzione, la segretezza delle comunicazioni è un principio fondamentale. La discussione riguarda l’equilibrio tra efficacia delle indagini e tutela dei diritti fondamentali, evidenziando la necessità di limitare l’uso di tecnologie invasive, soprattutto in casi di corruzione di entità minore.
“Il Trojan è uno strumento molto invasivo che va utilizzato come eccezione delle eccezioni, perché la base del nostro ragionamento è l’articolo 15 della Costituzione, che dice che la segretezza delle conversazioni è inviolabile. È lo stesso motivo per cui il voto è segreto, a differenza dell’Unione Sovietica”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine del convegno ‘Giustizia Giusta. Riformare e modernizzare l’Italia’. “La segretezza delle conversazioni è vincolata ad alcuni presupposti che la legge penale può alterare, per esempio in caso di terrorismo, mafia e sicurezza dello Stato – ha proseguito Nordio – Proprio perché deve essere l’eccezione delle eccezioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Intercettazioni, Nordio vuole vietare il trojan nei casi di corruzione: “Non serve per modestissime mazzette”Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato che, dopo la conclusione del referendum sulla separazione delle carriere, il governo potrebbe intervenire per limitare l'uso delle intercettazioni attraverso il sistema Trojan nei casi di corruzione.
La sparata di Nordio contro “il diabolico” trojan: “Vergogna usarlo per indagare anche su modestissime mazzette”Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso forte disappunto riguardo all’uso del trojan per indagini su minime tangenti, definendolo una “vergogna”.
