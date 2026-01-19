Giustizia Mattarella | ‘Costituzione si fonda sulla separazione dei poteri’
Il presidente Mattarella ha sottolineato come la Costituzione italiana si basi sui principi della democrazia liberale, in particolare sulla separazione tra i poteri. Questo principio, condiviso con le altre costituzioni europee del Novecento, nasce dall’esperienza delle guerre mondiali e delle dittature, e rappresenta un pilastro fondamentale per garantire l’equilibrio e la tutela dei diritti nel nostro ordinamento.
ROMA, 19 GEN – “La nostra Carta fondamentale, al pari delle altre costituzioni europee nate nel secondo novecento, all’indomani dei devastanti conflitti mondiali e delle esperienze drammatiche delle dittature, si fonda sui principi della democrazia liberale basata sulla separazione tra i poteri. Essa persegue, infatti, il duplice obiettivo di bilanciare i poteri dello Stato e di garantire i diritti inviolabili e le libertà fondamentali di ciascuno”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. (ANSA) (askanews) – “La decisione giudiziaria, una volta assunta, nel nostro Stato di diritto non è una verità assoluta ma è sottoposta a verifiche e controlli – come richiesto dalla Costituzione per qualunque attività istituzionale – così da assicurarne la conformità all’ordinamento”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Mattarella ricorda compiti toghe: attuano Costituzione e sono imparziali - (askanews) – Siate “‘agenti della Costituzione”, attori nella difesa della legalità e della giustizia, presidio dei diritti di ogni persona”. askanews.it
Le vittime di Cutro hanno ancora bisogno di giustizia. Quando venne Mattarella a dare l’omaggio dello Stato alle 94 persone morte nella strage, la gente di Crotone, pur consapevole che siamo gli ultimi per qualità della vita, non abbiamo infrastrutture, ecc non - facebook.com facebook
Mattarella sul libro delle condoglianze: "Giustizia per quanto accaduto" x.com
