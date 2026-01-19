Giustizia Mattarella | Costituzione si fonda su separazione poteri

Il presidente Mattarella evidenzia come la Costituzione italiana, insieme alle altre europee del Novecento, si basi sui principi della democrazia liberale e sulla separazione tra i poteri, fondamentali per garantire uno Stato di diritto stabile e rispettoso delle libertà individuali. Questa struttura costituzionale deriva dall’esperienza delle guerre mondiali e delle dittature, sottolineando l’importanza di un equilibrio istituzionale come pilastro della nostra democrazia.

Roma, 19 gen. (askanews) – “La nostra Carta fondamentale, al pari delle altre costituzioni europee nate nel secondo novecento, all’indomani dei devastanti conflitti mondiali e delle esperienze drammatiche delle dittature, si fonda sui principi della democrazia liberale basata sulla separazione tra i poteri. Essa persegue, infatti, il duplice obiettivo di bilanciare i poteri dello Stato e di garantire i diritti inviolabili e le libertà fondamentali di ciascuno”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale nel corso dell’incontro con i magistrati ordinari in tirocinio nominati nell’aprile scorso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

