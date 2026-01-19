Giustizia Landini da Napoli | Gli italiani non sono cogli |VIDEO

Da napolitoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo intervento a Napoli, Landini ha sottolineato l'importanza di una maggiore chiarezza e trasparenza da parte del governo nei confronti degli italiani. Con parole dirette, ha evidenziato come sia fondamentale che le istituzioni riconoscano l'intelligenza e la capacità di comprensione della cittadinanza, evitando di sottovalutare la consapevolezza delle persone sulle questioni sociali ed economiche attuali.

“Sarebbe bene che il governo non pensasse che gli italiani siano tanto cogli. da non capire che cosa sta succedendo”. È durissimo il commento di Maruzio Landini, segretario generale della Cgil, che ha partecipato a Napoli al convegno ‘Un’altra idea di giustizia' contro la riforma che prevede, tra.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Manovra, Landini a Giorgetti: “Massacrati sono gli italiani”

Leggi anche: Manovra, Landini affonda su Giorgetti: “Gli unici massacrati sono i lavoratori italiani”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

giustizia landini napoliReferendum, l'ultima di Landini: "Sorteggio Csm? Non è degno di un Paese serio" - Siamo su Scherzi a parte o siamo in un Paese serio e degno ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.