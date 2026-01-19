Giustizia Landini da Napoli | Gli italiani non sono cogli |VIDEO
Nel suo intervento a Napoli, Landini ha sottolineato l'importanza di una maggiore chiarezza e trasparenza da parte del governo nei confronti degli italiani. Con parole dirette, ha evidenziato come sia fondamentale che le istituzioni riconoscano l'intelligenza e la capacità di comprensione della cittadinanza, evitando di sottovalutare la consapevolezza delle persone sulle questioni sociali ed economiche attuali.
“Sarebbe bene che il governo non pensasse che gli italiani siano tanto cogli. da non capire che cosa sta succedendo”. È durissimo il commento di Maruzio Landini, segretario generale della Cgil, che ha partecipato a Napoli al convegno ‘Un’altra idea di giustizia' contro la riforma che prevede, tra.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Manovra, Landini a Giorgetti: “Massacrati sono gli italiani”
Leggi anche: Manovra, Landini affonda su Giorgetti: “Gli unici massacrati sono i lavoratori italiani”
Referendum, l'ultima di Landini: "Sorteggio Csm? Non è degno di un Paese serio" - Siamo su Scherzi a parte o siamo in un Paese serio e degno ... msn.com
Maurizio Landini: “Non si può essere poveri lavorando, bisogna aumentare i salari delle persone. Vogliamo un modello di società che sia fondato sulla solidarietà e sulla giustizia sociale”. #CGIL #democrazialavoro facebook
Referendum giustizia, la menzogna di Maurizio Landini x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.