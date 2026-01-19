Giustizia Landini da Napoli | Gli italiani non sono cogli |VIDEO

Nel suo intervento a Napoli, Landini ha sottolineato l'importanza di una maggiore chiarezza e trasparenza da parte del governo nei confronti degli italiani. Con parole dirette, ha evidenziato come sia fondamentale che le istituzioni riconoscano l'intelligenza e la capacità di comprensione della cittadinanza, evitando di sottovalutare la consapevolezza delle persone sulle questioni sociali ed economiche attuali.

Maurizio Landini: “Non si può essere poveri lavorando, bisogna aumentare i salari delle persone. Vogliamo un modello di società che sia fondato sulla solidarietà e sulla giustizia sociale”. #CGIL #democrazialavoro facebook

Referendum giustizia, la menzogna di Maurizio Landini x.com

