Giulio Pinali | Il grave infortunio mi ha messo dei dubbi ma è superato Temevo di non reggere i ritmi della A1

Giulio Pinali, protagonista nell’ultima puntata di Volley Night su OA Sport, ha condiviso la sua esperienza dopo il grave infortunio. Originario di San Benedetto del Tronto, il giocatore ha parlato delle difficoltà affrontate e dei dubbi che lo hanno accompagnato durante il percorso di recupero. Pinali ha inoltre riflettuto sulle sfide di tornare ai livelli della Serie A1, evidenziando la sua determinazione e il desiderio di riprendere al meglio la propria carriera.

Giulio Pinali è stato l'ospite nell'ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L'opposto di Porto Viro in Serie A2 si è raccontato a 360 gradi, iniziando dagli esordi in Nazionale. "Sicuramente prima dell'Europeo avevo avuto occasioni per la Nazionale – spiega il bolognese – poi con l'Europeo c'è stato il cambio generazionale. Ci siamo trovati un po' dal nulla a quel livello, è stato tutto molto strano. Ogni match era una gioia e cercavamo di portare in campo noi stessi. Dietro, però, c'è stato tanto lavoro in palestra. Ore e ore a prepararsi con coach De Giorgi. Europeo vinto, poi Mondiale e un successo splendido.

