Giuliano dell'UGL sottolinea l'importanza della transizione ecologica nel settore sanitario, evidenziando la necessità di bilanciare la tutela ambientale con la tutela di lavoratori e pazienti. La sanità si trova di fronte a una doppia sfida: mantenere elevati standard di cura mentre riduce il proprio impatto ambientale, senza penalizzare nessuno. Un percorso che richiede attenzione e equilibrio per garantire servizi di qualità e sostenibilità.

"La sanità è chiamata ad affrontare una doppia sfida: tutelare la salute dei cittadini e ridurre il proprio impatto ambientale. Una transizione ecologica è necessaria e non più rinviabile, ma deve essere accompagnata da investimenti strutturali e da un pieno coinvolgimento dei lavoratori del settore". Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario nazionale di UGL Salute, commentando i dati sull'impatto ambientale degli ospedali e del sistema sanitario. "Ospedali energivori, edifici obsoleti e una gestione dei rifiuti spesso emergenziale – prosegue Giuliano – sono il risultato di decenni di sotto finanziamento e di assenza di una vera programmazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliano (UGL): “Transizione ecologica necessaria, ma senza penalizzare lavoratori e pazienti”

