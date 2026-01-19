Giugliano tracollo senza fine | perde a Foggia per 2-1 a sbaglia il rigore del pareggio
Il Giugliano esce sconfitto dallo stadio Zaccheria di Foggia, perdendo 2-1. Una partita segnata da un episodio chiave: un rigore sbagliato nel finale che avrebbe potuto portare al pareggio. La squadra affronta un momento difficile, che la vede al fondo della classifica, in una stagione caratterizzata da risultati negativi e poche soddisfazioni.
Un Giugliano sfortunato esce sconfitto anche dello stadio Zaccheria di Foggia. Una stagione storta che vede i tigrotti all’ultimo posto, un match col rigore del possibile pareggio fallito all’ultimo secondo. Entusiamo in casa rossonera per l’arrivo della nuova società. I ragazzi di mister Capuano partono anche bene ma al 26esima vanno sotto con la punizione perfetta calciata da Petermann. Subito dopo è bravo Bolletta a negare l’immediato raddoppio. Nella ripresa ci prova anche Caldore ma si ripete il copione. Al 63esimo Petermann trova un’altra punizione perfetta per il 2 a 0 foggiano. Il Giugliano però c’è ed accorcia col neo arrivo Egarevbha. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
