Domenica 25 gennaio, presso la boutique Intrighi Griffe Junior a Giugliano, si terrà la presentazione della Collezione Comunione 2026. L’evento, aperto al pubblico dalle 10:00 alle 13:00, offrirà l’opportunità di scoprire le proposte più recenti per l’occasione di comunione, in un ambiente accogliente e riservato. Un momento dedicato alla moda e all’eleganza per i più giovani, in linea con le tradizionali occasioni di festa.

Domenica 25 gennaio, dalle 10:00 alle 13:00, la boutique Intrighi Griffe Junior di corso Campano 369 a Giugliano aprirà le porte al pubblico per la presentazione della nuova Collezione Comunione 2026. L’evento sarà una vera e propria mattinata di festa, pensata per accogliere famiglie e bambini in un’atmosfera elegante e conviviale. Durante l’incontro sarà possibile scoprire in anteprima gli abiti della nuova collezione, vedere i modelli indossati dai bambini e ricevere consigli personalizzati. Non mancherà un momento di convivialità con un aperitivo dedicato agli ospiti e una sorpresa speciale: il sorteggio di un abito da comunione tra i presenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, collezione Comunione 2026: domenica la presentazione di “Intrighi Griffe Junior”

Giugliano, immagini d’Italia e solidarietà: grande partecipazione per la presentazione del calendario 2026 di Teleclubitalia e Caritas

Una serata di grande partecipazione ha animato Giugliano per la presentazione del calendario 2026 “Tutta l’Italia”, un progetto fotografico solidale promosso da Teleclubitalia e Caritas. L’evento, ospitato presso lo Chalet del Centro in piazza Gramsci, ha celebrato la bellezza delle immagini italiane e l’importanza della solidarietà, unendo comunità e sensibilità in un momento di condivisione e impegno sociale.

Leggi anche: Al liceo Fermi la presentazione del nuovo Codice Junior

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

IN ARRIVO IL 31 MARZO 2026! La ciurma più famosa dei mari sta per sbarcare da Ongame Giugliano! I nuovi Funko Pop di One Piece arrivano ufficialmente il 31/03/2026 Luffy, Zoro, Nami e tanti altri pronti a entrare nella tua collezione Seg - facebook.com facebook