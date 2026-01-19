Giornata dedicata alla prevenzione a Taurasi un gesto di vita per la comunità

La giornata dedicata alla prevenzione a Taurasi rappresenta un’occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza di prendersi cura della propria salute. Attraverso iniziative mirate, si promuove un gesto di attenzione e prevenzione, fondamentale per il benessere collettivo. Un semplice atto può fare la differenza, contribuendo a costruire una comunità più consapevole e responsabile, in grado di affrontare con serenità le sfide della salute.

Il Comune ha ospitato una giornata di controlli medici gratuiti, organizzata dall'associazione AMOS di Partenopoli, con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana di Taurasi Una giornata di prevenzione, un gesto di vita. Ci sono momenti che non necessitano di parole, che si rivelano nella quiete di un atto semplice e potente, capace di parlare da sé. È accaduto ieri a Taurasi, dove la comunità ha scelto di dedicare un’intera giornata alla prevenzione, con oltre ottanta donne che hanno deciso di fermarsi e prendersi cura di sé stesse. Un gesto di consapevolezza, un atto di responsabilità che va ben oltre l’individuo, ma che coinvolge la collettività intera.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il 20 ottobre a Villaricca si svolge la giornata dedicata alla prevenzione e alla salute, con visite specialistiche gratuite presso la Villa Comunale. Organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Calvizzano, in collaborazione con Misericordia di Napoli Sanità e Idee e Concretezza, l’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e del controllo periodico della salute. Un’occasione per informarsi e prendersi cura del proprio benessere.

