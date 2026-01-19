Giochi sindacati pronti agli scioperi

Le tensioni nel settore dei giochi continuano a crescere, con sindacati e aziende pronti agli scioperi. Il Garante ha richiesto una sospensione delle attività durante le Olimpiadi, ma senza ottenere risposta. Mentre il silenzio persiste tra le parti sociali e il governo non ha ancora preso posizione, il settore si trova in una fase di incertezza che potrebbe influenzare le prossime settimane.

Il Garante chiede una tregua per il periodo delle Olimpiadi: non arriva nessuna risposta. Silenzio delle parti sociali, ma anche il governo non è ancora intervenuto. Nemmeno le Olimpiadi, nemmeno il rischio di una figuraccia internazionale con turisti bloccati alle fermate dei bus o alla stazione, costretti a rivedere i propri programmi, riescono a ricondurre alla ragionevolezza i sindacati. La Commissione di garanzia per i servizi pubblici (Cgsse) ha provato a convincerli ad accettare una sorta di tregua degli scioperi per favorire il tranquillo svolgimento dei Giochi invernali di Milano-Cortina.

La vertenza Woolrich prosegue, con i sindacati che confermano il lavoro su possibili scioperi. Dopo l'incontro tra BasicNet e le rappresentanze dei lavoratori, la situazione resta in evoluzione. La questione coinvolge 139 dipendenti tra Bologna e Milano, mentre si cercano soluzioni per tutelare i diritti e il futuro occupazionale dei lavoratori. La tensione resta alta in un contesto che richiede attenzione e dialogo costruttivo.

