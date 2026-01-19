Giocava nel Pisa poi Maestrelli ha scelto il tennis E adesso si regala la sfida a Djokovic

Francesco, ex promessa delle giovanili del Pisa, ha scelto di dedicarsi al tennis dopo aver abbandonato il calcio. Il suo percorso è stato caratterizzato da sfide e difficoltà, tra cui problemi personali e una denuncia per aggressioni sui social nel 2023. Ora si prepara a una sfida importante contro Djokovic, in un contesto di rinascita e determinazione.

Chissà che i tennisti italiani "quasi calciatori" non si siano messi d'accordo. Lorenzo Sonego, ex promessa del Torino, ha vinto il primo match in uno Slam all'Australian Open 2018 contro Haase. Cobolli, che è stato indeciso fino all'ultimo tra la Roma e la top 10, ha timbrato per la prima volta in un Major a Melbourne, contro Jarry nel 2024. E così anche Francesco Maestrelli, classe 2002, 143esimo giocatore italiano a prendere parte a uno Slam ed ex giovanili del Pisa, ha realizzato il suo sogno proprio Down Under. 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1 il punteggio con cui il pisano ha battuto, brillando e finendo in lacrime dopo la vittoria, Terence Atmane.

Durosinmi subito deciso! Il Pisa ottiene un grande pari contro l’Atalanta facebook

A differenza di #Cuesta l’allenatore del Pisa #Gilardino gioca a calcio. Pur dovendo centrare lo stesso obiettivo. E se la gioca con i vari Coppola, Canestrelli, Marin, Tramoni, il flop anzi la, Moreo e altra gente di B. Chiaramente con tutto il rispetto, ci manc x.com

