Giò Di Tonno la voce di Notre Dame de Paris | Musical in crisi? Impariamo a scrivere blockbuster made in Italy

Giò Di Tonno, noto per la sua interpretazione di Quasimodo in “Notre Dame de Paris”, riflette sulla crisi dei musical italiani. In un contesto tra passato e presente, tra classici letterari e produzioni moderne, si propone di analizzare le sfide e le opportunità del settore, con l’obiettivo di favorire la creazione di blockbuster di qualità made in Italy. Un dialogo necessario per rilanciare il musical nel panorama culturale nazionale.

Milano – In bilico tra Seicento e Quattrocento, tra Alexandre Dumas e Victor Hugo, Giò Di Tonno si prepara ad archiviare quei “Tre Moschettieri” portati con successo quest’ultimo fine settimana al Lirico per tornare a vestire i panni di Quasimodo in “Notre Dame de Paris”. Giò, c’è un pure fattore culturale nella freddezza con cui a volte si trovano a fare i conti certe produzioni teatrali? “Il musical è un genere che non appartiene alla nostra cultura e fatica ad attecchire. Faccio sempre il parallelismo con lo sport e col fatto che da noi il baseball o football americano non funzionano così come oltre oceano non funziona il calcio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La voce di Notre Dame: "Impariamo a scrivere blockbuster made in Italy"

La voce di Notre Dame ci introduce a un percorso tra passato e presente, tra letteratura classica e teatro musicale. Giò Di Tonno, protagonista di “Notre Dame de Paris,” si prepara a tornare sul palco dopo aver portato in scena i “Tre Moschettieri”. Un esempio di come l’arte italiana continui a valorizzare capolavori senza tempo, creando spettacoli che uniscono tradizione e innovazione.

