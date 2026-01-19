Gigi D’Alessio in radio il nuovo singolo Mezze verità
Mezze verità è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio, estratto dall’album Nuje e scelto per la rotazione radiofonica. Mezze verità è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio, estratto dall’album Nuje ( GGD Edizioni SrlColumbia RecordsSony Music ), disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano intenso e profondo che racconta la fine di un amore, una separazione che porta con sé dolore e conseguenze per coppie, genitori e figli. Scritto insieme a Vincenzo D’Agostino, il testo affronta con autenticità uno spaccato di vita che appartiene a tante famiglie, raccontato attraverso immagini forti e reali, con le difficoltà di comunicazione e quelle “mezze verità” che spesso si raccontano per proteggere o nascondere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche: “Diamanti e oro”, il nuovo singolo di Gigi D’Alessio con Khaled e Jovanotti
Leggi anche: Gigi D’Alessio duetta con Jovanotti nel singolo Diamanti e oro
Gigi D’Alessio apre il 2026 di Radio Subasio Music Club: live questa sera, lunedì 19 gennaio - 00, l’artista napoletano è protagonista del format di Radio Subasio con un’ ... fm-world.it
Gigi D'Alessio - MEZZE VERITÀ
Gigi D'Alessio Siamo entusiasti di annunciare che nel 2026, nella splendida cornice di Piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa Reggia di Caserta, Gigi D’Alessio porterà in scena dieci serate da non perdere! Date: * Lunedì 8 Giugno 2026 * Martedì 9 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.