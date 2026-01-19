Gigi D’Alessio in radio il nuovo singolo Mezze verità

Mezze verità è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio, estratto dall’album Nuje e scelto per la rotazione radiofonica. Mezze verità è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio, estratto dall’album Nuje ( GGD Edizioni SrlColumbia RecordsSony Music ), disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano intenso e profondo che racconta la fine di un amore, una separazione che porta con sé dolore e conseguenze per coppie, genitori e figli. Scritto insieme a Vincenzo D’Agostino, il testo affronta con autenticità uno spaccato di vita che appartiene a tante famiglie, raccontato attraverso immagini forti e reali, con le difficoltà di comunicazione e quelle “mezze verità” che spesso si raccontano per proteggere o nascondere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

