Giallo a Palazzo Reale

Un furto sconvolge le sale di Palazzo Reale, sollevando domande su cosa sia stato rubato e chi sia il responsabile. In questa visita guidata, i partecipanti assumeranno il ruolo di detective, analizzando con attenzione quadri, arredi e ritratti. Un’esperienza immersiva che invita a scoprire i segreti nascosti tra le mura di uno dei luoghi più storici della città.

Un misterioso furto ha scosso le sale di Palazzo Reale. Cosa è stato rubato? Chi è il colpevole? Qual è il movente?In questa visita esperienziale, i partecipanti diventeranno detective per un giorno: seguendo la guida tra quadri, arredi e ritratti, dovranno osservare attentamente ogni dettaglio, raccogliere indizi e risolvere il caso!Al termine del percorso, saranno chiamati a ricomporre le informazioni raccolte e ad esporre le proprie deduzioni. I più perspicaci riceveranno un voucher sconto valido per una visita guidata in uno dei Musei nazionali di Pisa.Chi risolverà il mistero?

