Gestione dei rifiuti | Caprino Bergamasco Mapello Presezzo e Villa d’Adda entra nel capitale di Silea

A seguito di un aumento di capitale, i Comuni di Caprino Bergamasco, Mapello, Presezzo e Villa d’Adda entrano nel capitale di Silea. Con questa operazione, il numero di soci sale a 91, coinvolgendo ora anche le province di Bergamo, Lecco e Como. La collaborazione rafforza la gestione condivisa dei servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti nella regione.

A seguito di un’operazione di aumento di capitale, quattro Comuni della provincia di Bergamo – Caprino Bergamasco, Mapello, Presezzo e Villa d’Adda – entrano nel capitale sociale di Silea, portando a 91 il numero complessivo dei Comuni soci, distribuiti nelle tre province di Lecco, Bergamo e Como. “Ringrazio le nuove Amministrazioni per la fiducia accordata a Silea – dichiara la presidente Francesca Rota –. Si tratta di Comuni che condividono la nostra stessa visione di futuro più sostenibile, innovativo e partecipato. Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre competenze nello sviluppo dell’economia circolare nelle nostre comunità”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Inquinamento e gestione rifiuti, 49 denunce dei carabinieri forestali nel 2025

Nel 2025, i carabinieri forestali di Bergamo hanno affrontato numerose sfide legate all'inquinamento e alla gestione dei rifiuti. Con 49 denunce, si evidenzia l'impegno costante delle forze dell'ordine nel tutelare l'ambiente e garantire il rispetto delle normative vigenti. Questo bilancio riflette l'importanza di un controllo continuo per preservare il territorio e promuovere pratiche sostenibili.

