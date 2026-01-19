Genova i Nas in un anno sequestrano più di quattro tonnellate di cibo spazzatura 25 le attività chiuse

Nel corso del 2025, i Nas di Genova hanno sequestrato oltre quattro tonnellate di cibo considerato non conforme alle normative, portando alla chiusura di 25 attività. Il bilancio evidenzia l’impegno nel garantire la sicurezza alimentare, con il ritiro di carne, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno non idonei al consumo. Un’azione che sottolinea l’importanza di controlli costanti nel settore alimentare.

Nel 2025, sotto la lente d'ingrandimento del Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri, a Genova sono finite soprattutto le gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione dei protocolli Haccp e la vendita di prodotti scaduti, fino alla vendita di prodotti potenzialmente nocivi. Il bilancio dei sequestri è ingente: circa 4560 chilogrammi di alimenti - tra cui cari, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno, di cui oltre 400 chilogrammi in concomitanza con le festività natalizie. Per le situazioni più critiche, è stata avanzata la proposta di sospensione o chiusura immediata a causa di deficit strutturali e igienici insostenibili che ha colpito 25 attività nei vari settori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

