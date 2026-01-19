Gemma Galgani festeggia, lunedì 19 gennaio, 76 anni. Un compleanno che la trova, ancora una volta, protagonista del piccolo schermo, di quel “trono over” che l'ha resa volto noto per milioni di telespettatori. Dalla sua prima apparizione televisiva a Uomini e donne nel 2010, è rimasta coerente a se stessa, mantenendo in 16 anni la gentilezza e l’eleganza di allora. Chi è Gemma Galgani è nata a Torino nel 1950. Cresce con due sorelle e trascorre l’infanzia in diverse città italiane seguendo il padre che fa parte delle Forze dell’ordine. Dopo il diploma presso l’Istituto d’arte, inizia a lavorare nel teatro Alfieri di Torino dove resta dal 1969 al 1981. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Gemma Galgani, la casa "bon ton" nel centro di Torino: i tre divani bianchi, i tappeti, il lampadario lussuoso e il tocco d'antiquariato

