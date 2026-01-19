Gazzetta dello Sport | Napoli due cessioni per sbloccare il mercato

Da napolipiu.com 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli cerca di sbloccare il mercato attraverso due cessioni strategiche, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, anche i dettagli più minuti, come il cambio dell’immagine profilo di Noa Lang, catturano l’attenzione sui social, dimostrando come ogni elemento possa influenzare l’attenzione pubblica nel mondo del calcio.

"> In tempi di social ogni dettaglio fa rumore, e il cambio dell’immagine profilo di Noa Lang non è passato inosservato. Un segnale che racconta molto del futuro dell’olandese, ormai sempre più vicino all’addio. Come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Napoli e Galatasaray hanno raggiunto un accordo di massima per la cessione di Lang in prestito con diritto di riscatto, con il club turco pronto a garantire al calciatore lo stesso ingaggio percepito in azzurro. La fumata bianca, però, non è immediata. Il Napoli è in piena emergenza numerica e la sfida di Copenaghen rappresenta uno snodo fondamentale per il futuro europeo.🔗 Leggi su Napolipiu.comImmagine generica

Gazzetta dello Sport: “Napoli, due cessioni per sbloccare il mercato”Il Napoli cerca di sbloccare il mercato attraverso due cessioni strategiche, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Leggi anche: Lazio, due cessioni per sbloccare il mercato: tutti i movimenti da Insigne a Castellanos

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Conte non sa più vincere: il Napoli fa 0-0 col Parma e l'Inter scappa; Pronostico Copenhagen-Napoli quote 7 giornata Champions; Napoli, pioggia di insufficienze su Gazzetta: Politano meno di Hojlund, ma il peggiore è un altro; Le big faticano, ma l'Inter va in fuga e il Napoli si deprime. Il campionato ha preso una direzione.

gazzetta dello sport napoliGazzetta dello Sport: Napoli, altri guai. Neres si operaDavid Neres è arrivato al bivio più delicato della sua stagione. Il dolore persistente al tendine della caviglia sinistra, dopo i consulti effettuati tra Castel Volturno e Londra, ha portato il fantas ... napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: Napoli, ecco Giovane: 20 milioni per il talento brasiliano. Ora Manna cerca il colpo sulle fasceIl Napoli ha rotto gli indugi e ha deciso di investire sul futuro senza rinunciare all’ambizione immediata. L’arrivo di Giovane Santana do Nascimento, classe 2003, rappresenta il primo vero colpo inve ... napolipiu.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.