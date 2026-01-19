Il Napoli cerca di sbloccare il mercato attraverso due cessioni strategiche, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, anche i dettagli più minuti, come il cambio dell’immagine profilo di Noa Lang, catturano l’attenzione sui social, dimostrando come ogni elemento possa influenzare l’attenzione pubblica nel mondo del calcio.

"> In tempi di social ogni dettaglio fa rumore, e il cambio dell’immagine profilo di Noa Lang non è passato inosservato. Un segnale che racconta molto del futuro dell’olandese, ormai sempre più vicino all’addio. Come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Napoli e Galatasaray hanno raggiunto un accordo di massima per la cessione di Lang in prestito con diritto di riscatto, con il club turco pronto a garantire al calciatore lo stesso ingaggio percepito in azzurro. La fumata bianca, però, non è immediata. Il Napoli è in piena emergenza numerica e la sfida di Copenaghen rappresenta uno snodo fondamentale per il futuro europeo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Napoli, due cessioni per sbloccare il mercato”Il Napoli cerca di sbloccare il mercato attraverso due cessioni strategiche, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Leggi anche: Lazio, due cessioni per sbloccare il mercato: tutti i movimenti da Insigne a Castellanos

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Conte non sa più vincere: il Napoli fa 0-0 col Parma e l'Inter scappa; Pronostico Copenhagen-Napoli quote 7 giornata Champions; Napoli, pioggia di insufficienze su Gazzetta: Politano meno di Hojlund, ma il peggiore è un altro; Le big faticano, ma l'Inter va in fuga e il Napoli si deprime. Il campionato ha preso una direzione.

Gazzetta dello Sport: Napoli, altri guai. Neres si operaDavid Neres è arrivato al bivio più delicato della sua stagione. Il dolore persistente al tendine della caviglia sinistra, dopo i consulti effettuati tra Castel Volturno e Londra, ha portato il fantas ... napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: Napoli, ecco Giovane: 20 milioni per il talento brasiliano. Ora Manna cerca il colpo sulle fasceIl Napoli ha rotto gli indugi e ha deciso di investire sul futuro senza rinunciare all’ambizione immediata. L’arrivo di Giovane Santana do Nascimento, classe 2003, rappresenta il primo vero colpo inve ... napolipiu.com

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non sarà Dan #Ndoye l'esterno che acquisterà il Napoli. - facebook.com facebook