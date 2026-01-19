La recente narrazione sulla squadra del Napoli, descritta come

"> Chi li ha visti passare dall’infermeria al campo, dal pronto soccorso alla sala operatoria, conosce bene la dimensione dell’emergenza. Il Napoli arriva a Copenaghen zoppo, provato, stremato da un semestre che ha assunto i contorni dell’ossessione. Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’elenco degli assenti cresce giorno dopo giorno e racconta una squadra che da tempo convive con il dolore. Neres, Rrahmani e Politano sono gli ultimi nomi entrati nel bollettino medico di Castel Volturno, una “casa di cura” ormai sovraffollata. La Champions chiama e il Napoli risponde come può, con i superstiti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli a pezzi”

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli a pezzi”

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli feroce”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Gazzetta dello Sport: "Lang e Lucca verso l’addio, il Napoli va su En-Nesyri" - Questo è quanto si legge sul club azzurro sulla prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. tuttonapoli.net